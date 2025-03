„Müssen jetzt jeden Euro dreimal umdrehen“

Gemeindebund offen für Diskussion

Als Ursachen werden die stark steigenden Krankenanstaltenbeiträge ans Land, die Kinderbetreuungsausgaben und der Mindestlohn angeführt. „Wenn den Kommunen nicht genügend freie Mittel zur Verfügung stehen, rüttelt dieses Manko an den Grundfesten der Autonomie. Das bedeutet, die Gemeinden können nicht mehr frei entscheiden, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen“, so Radakovits. Gefragt sei ebenso der Bund. Die bestenfalls moderaten Zuwächse bei den Ertragsanteilen würden keinesfalls reichen, merkt Radakovits an. „Wir sind offen für die Diskussion, um gute Lösungen zu finden“, spricht der Gemeindebund-Präsident im Namen der ÖVP-Bürgermeister.