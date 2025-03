Haftbefehl gegen Todeslenker von Mannheim erlassen

Der Haftbefehl wurde nun wegen Mordes in zwei Fällen, versuchten Mordes in fünf Fällen (jeweils in Einheit mit gefährlicher Körperverletzung) und Körperverletzung in elf Fällen erlassen. Nach der Attacke war der Mann verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Das Auto ist auf ihn zugelassen.



Hier sehen Sie den Tweet zum Haftbefehl.