Kuddelmuddel: Weg vom Handy, hin zur Kultur!

„In einer Welt, die immer digitaler wird, bieten wir analoge Erlebnisse“, betont Manfred Forster, Leiter des Kinderkulturzentrums Kuddelmuddel in Linz. Auch wenn Kinder kein einfaches Publikum sind, Theatererlebnisse, Konzerte und Mitmach-Werkstätten in der Kindheit sorgen für dauerhafte, schöne und wichtige Erinnerungen. Das Kuddelmuddel bietet das seit 35 Jahren an – heuer feiert man Jubiläum!