Luftverschmutzung ist immer noch zu hoch

Schlechte Luft hat viele negativen Auswirkungen

Auch die EU hat erkannt, dass die aktuellen Schadstoffgrenzwerte zu hoch sind, weshalb Anpassungen beschlossen worden sind. Doch diese treten erst im Jahr 2030 in Kraft – und sie liegen immer noch doppelt so hoch wie die von der WHO empfohlenen Werte. Der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der Medizinischen Universität Wien warnt vor den Gesundheitsschäden durch Schadstoffe: „Autoabgase wie Ultrafeinstaub, Stickstoffdioxid und Co haben es in sich. Schon vor mehr als zehn Jahren wurde Luftverschmutzung als nachweislich krebserregend eingestuft. Neben Erkrankungen der Atemwege und des Herz-Kreislaufsystems gibt es auch immer mehr Hinweise auf Folgen für das Gehirn – Stichwort Demenz. Partikel fördern zudem Diabetes und Neurodermitis. Leider wurden die Gesundheitsfolgen lange heruntergespielt.“