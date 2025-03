Alte kika/Leiner-Häuser: Ermittlungen eingestellt

Mitte November, als die erneuten wirtschaftlichen Turbulenzen bei kika/Leiner bekannt wurden, kam ein abseits davon durchgeführter Deal an die Öffentlichkeit: So hatte sich Möbelriese XXXLutz elf bereits geschlossene Standorte des Rivalen gesichert. „Diese wurden in einem Immobilienpaket erworben“, bestätigte XXXLutz-Sprecher Thomas Saliger damals.