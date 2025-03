Kanada und China drohen den USA mit Gegenzöllen

Trudeau: Strafzölle in Höhe von 25 Prozent

Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau hat kurz vor Inkrafttreten weitreichender US-Strafzölle gegen sein Land Gegenmaßnahmen in gleicher Höhe angekündigt. Sein Land werde seinerseits ab einer Minute nach Mitternacht (6.01 Uhr MEZ) Zölle in Höhe – zunächst nur für Waren mit einem Gesamtwert von 30 Milliarden Dollar – von 25 Prozent auf US-Waren einführen, verlautbarte er.