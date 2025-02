Fentanyl: „Selbst Drogenszene hat großen Respekt“

Drogen auf Streckmittel Fentanyl testen

Auch der Grund, weshalb dringend empfohlen wird, das gekaufte Suchtgift vor dem Konsum testen zu lassen. „Das ist jetzt bereits bei den landesweit angesiedelten Beratungsstellen anonym und kostenlos möglich“, so Barbara Binter-Geyer. Da man aber keine Medizin-Uni in Klagenfurt hat und die Substanzen nach Graz schicken muss, dauert die Analyse mehrere Tage. Anders als bei bereits etablierten Schnellprüfstellen in Wien, Innsbruck oder eben Graz. Aber auch in Kärnten sollen diese schon bald existieren.