Minister zum Vergessen

ANDERERSEITS dürften den meisten Österreichern die Namen der verschiedenen Minister, die hier gekommen und gegangen sind, kaum noch geläufig sein. Wer erinnert sich beispielsweise noch an die blaue Sozialministerin Ursula Haubner oder an den Grünen Wolfgang Mückstein? Wer hat einen Gerald Klug oder einen Günther Platter noch als Verteidigungsminister in Erinnerung? Wer Andrä Rupprechter als Landwirtschaftsminister? Und so könnte man die Liste von vergessenen ehemaligen Ministern schier endlos fortsetzen. Sie haben kaum Spuren hinterlassen und sind in Vergessenheit geraten.