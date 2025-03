Olympia-Ass bangt um das Leben ihres Bruders

Mit der Bronzemedaille beim Grand-Prix in Baku war Judoka Lubjana Piovesana vor zwei Wochen vielversprechend in die neue Saison gestartet. Doch der Sport rückte für „Lulu“ in den vergangenen Tagen weit in den Hintergrund. Denn seit Donnerstagnacht wird ihr jüngerer Bruder im britischen Bristol, wo die Familie der Wahl-Vorarlbergerin wohnt, vermisst. Seither durchkämmen Polizei, Familie, Freunde und freiwillige Helfer die Gegend.