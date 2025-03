Frau nach Unfall tot: Alkolenker (22) muss in Haft

In den Gegenverkehr gekracht

Am 3. August 2024 um 5.45 Uhr schlief der Südburgenlenker in einer 100-er-Zone bei 157 km/h ein. Der Wagen touchierte die Leitplanke, drehte sich um die eigene Achse und krachte ungebremst in den Gegenverkehr. Eine Frau (48) hatte keine Chance, sie erlag den Verletzungen an Ort und Stelle. Drei Männer trugen Knochenbrüche und Prellungen davon.