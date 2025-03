Gestürzt! Motorrad wurde unter Lkw eingeklemmt

Ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr mit seinem Lkw am Montag gegen 6.20 Uhr auf der Ungenacher Straße in Timelkam im Bereich der dortigen Unterführung der Westbahnstrecke Richtung Timelkam. Zur selben Zeit lenkte ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck sein Motorrad ebenfalls auf der Ungenacher Straße Richtung Ungenach.



Unbestimmten Grades verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache kam der 29-Jährige in einer dortigen Rechtskurve zu Sturz und stieß gegen den linken vorderen Bereich des Lkw, wobei das Motorrad unter dem Lkw eingeklemmt wurde. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.