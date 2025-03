Entscheidung wird von Bregenz morgen erwartet

Denn den Sieg verdienten sich seine Spieler eigentlich mit einer starken Leistung, die durch die Ereignisse in der Endphase aber in den Hintergrund rückten. „Vor allem die ersten 25 Minuten waren wirklich sehr gut, wir haben unglaublich viel Druck gemacht“, sagte Van Acker. Daniel Tiefenbach hatte Bregenz vor der Pause in Führung gebracht, einige andere Hochkaräter vergaben die Hausherren. „Das einzige, was gefehlt hat, war das zweite Tor. So ist es immer knapp geblieben, bei zwei Chancen von Liefering hatten wir auch Glück“, weiß der SW-Trainer. Zwei Minuten vor Ende brachte der eingewechselte Mario Vucenovic mit dem 2:0 erst Ruhe, ehe das Chaos doch noch Überhand nahm und die Partie unrühmlich beendete.