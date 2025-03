Wieso kleiner Bub seine Ducati besteigen durfte

Fast 255.000 Fans lagen Marc Marquez an diesem Wochenende in Buriram zu Füßen. Der einstige MotoGP-Dominator gewann am Sonntag den Grand Prix von Thailand souverän, nachdem er tags zuvor schon im Sprint zugeschlagen hatte. Zum ersten Mal seit 2014 verlässt der 32-Jährige einen Saisonauftakt als WM-Führender, ist mit dem Punktemaximum jetzt für alle der große Gejagte.