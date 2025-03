Beim GAK wird vorm Derby Knoblauch ausgegeben

Und der Coach hat seine Zweifel, dass sich die personelle Situation im Sonntag-Derby gegen Sturm drastisch ändern wird: „Man wird sehen, was sich noch tut, aber die Kranken (Anm. Wiegele, Italiano, Maderner, Jano, Jovicic) hat’s zum Teil ordentlich erwischt, wir reden da von 39 Grad Fieber. Jeder, der schon so hohes Fieber gehabt hat, weiß, dass man da nicht morgen wieder fit ist. Ich würd’s mir wünschen, dass sich das bis zum Derby ausgeht, aber man muss davon ausgehen, dass der ein oder andere nicht so weit sein wird.“