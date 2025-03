Sie soll jetzt neue SPÖ-Landesrätin in NÖ werden

Am Donnerstag um 19.50 Uhr wurde sie gefragt, wenig später musste auch schon alles in trockenen Tüchern sein. Es galt als kleiner politischer Paukenschlag, dass Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig Staatssekretärin in der Zuckerl-Koalition werden soll. Die auch bei allen anderen Parteien anerkannte Sachpolitikerin wird sich auch in Wien dem Gesundheitsbereich widmen und in Niederösterreich eine große Lücke hinterlassen.