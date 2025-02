Ministerliste fixiert – nun folgt die letzte Hürde

Pinke stimmen am Sonntag über Regierung ab

Bei den NEOS tagte bereits am Donnerstagabend der erweiterte Vorstand und segnete Beate Meinl-Reisinger als Außenministerin, Christoph Wiederkehr als Bildungsminister und Josef Schellhorn als Staatssekretär für Deregulierung (im Außenministerium) ab. Die letzte Hürde für die Regierung ist die Mitgliederabstimmung bei den NEOS, die am Sonntag stattfindet. Es braucht eine Zweidrittelmehrheit.