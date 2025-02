SPÖ-Minister: Wer mit Andreas Babler regieren wird

Als größte Unterstützerin Hergovichs galt seine vormalige Chefin Doris Bures. Die Dritte Nationalratspräsidentin hielt sich mit Kritik an der Personal-Auswahl tunlichst zurück. In der SPÖ gebe es eben „so viele tolle Leute“. Letztlich sei eine gute Mischung gelungen. Als Finanzminister gehandelt worden war EU-Parlamentarier Andreas Schieder. Der wirkte gar nicht verwundert, dass er in Brüssel bleibt. Er habe schon vergangene Woche gesagt, nicht alles, was geredet werde, passiere auch. Mit Marterbauer ziehe nun „ein begnadeter Volkswirt“ ins Finanzministerium ein.