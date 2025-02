Linker Ökonom als potenzieller Sprengmeister

Auftrittsverbot in Niederösterreich

Aber auch in SPÖ-Kreisen ist Marterbauer umstritten. Laut „Krone-Infos“ hochrangiger Roter haben etwa die Burgenländer kein Interesse, eine „in Teilen linksradikale Bundesregierung“ zu unterstützen. Ähnliches hört man aus Niederösterreich, wo SP-Chef Sven Hergovich von Babler und Co als Verkehrsminister ausgebootet wurde. Auch hier gilt Marterbauer als zentraler Anker der internen Auseinandersetzungen. Und – der AK-Ökonom habe ob seiner linken Positionen seit einiger Zeit schon Auftrittsverbot bei der AK-NÖ.