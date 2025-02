Alte und neue Gesichter: Wer im ÖVP-Team dabei ist

Angelobung wohl am Montag

Offiziell ist es noch nicht, doch im Hintergrund wird emsig am Ablaufplan für den Start der neuen Bundesregierung gearbeitet. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Montag in der Hofburg erfolgen wird. Im Laufe der Woche wird sich die Dreierkoalition von ÖVP, SPÖ und NEOS dann im Parlament vorstellen. Auch hier gibt es noch keinen offiziellen Termin, die Regierungserklärung könnte aber am Freitag stattfinden.