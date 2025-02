Pistenunfälle: Hirnblutung und Schädel-Hirn-Trauma

Lunge und Wirbelsäule verletzt

Schwer verletzt wurde um 13.35 Uhr erneut im Skigebiet Ischgl Silvretta Arena eine Skifahrerin (20). Sie stürzte und verletzte sich dabei schwer an der Wirbelsäule und an der Lunge. Mögliche Unfallzeugen werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Kappl in Verbindung zu setzen.