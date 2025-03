Gleichberechtigung auch hier noch Zukunftsmusik

So arbeiten Frauen etwa immer noch 43 Tage pro Jahr „umsonst“. „Auf das Erwerbsleben umgelegt sind das acht Jahre“, erklärt Teschl-Hofmeister. Und auch in Sachen Pension erhielten hierzulande Frauen im Jahr 2023 um durchschnittlich 35 Prozent weniger Pension als Männer. Das sei häufig auf die Teilzeitarbeit und den geringeren Verdienst zurückzuführen. Was wiederum die Gefahr der Altersarmut bedingt: „28 Prozent der alleinlebenden Pensionistinnen sind armutsgefährdet“, so die Landesrätin weiter.