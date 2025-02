„Das muss viel besser werden“

Während sich Mannschaft und Trainerteam gestern auf den Weg nach Wien machte, lädt der Verein heute um 16.30 Uhr zur öffentlichen Stadionführung ein. Dabei bekommen Interessierte exklusive Einblicke in die Entwicklung des Projektes. Im Anschluss an die Besichtigung wird das Match gegen Rapid Wien II in der Taverne 1914 live übertragen. Und da wird das Team von Trainer Markus Mader auf dem Rasen hoffentlich ein besseres Gesicht zeigen, als gegen St. Pölten.