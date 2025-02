Mit „sichtlicher Freude“ Mädchen erniedrigt

Erst Monate nach dem Passierten kamen die Vorwürfe hoch: Eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung von acht Jugendlichen an zwei minderjährigen Opfern, passiert bei einer Party in einer Wohnung in Bischofshofen am 25. Dezember 2023. Nun, mehr als ein Jahr danach, nahmen die Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren im Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes Salzburg in einer Reihe vor dem Schöffensenat Platz.