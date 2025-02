Ladenhüter: Sony macht PS VR2 deutlich billiger

Spieler, die sich bislang noch nicht mit ihrer PS5 in die virtuelle Realität gewagt hätten, bekämen schon bald einen neuen Anreiz dafür, heißt es in einer Mitteilung von Sony vom Freitag. Denn „ab März“ wird die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des VR-Headsets in Europa von aktuell rund 600 auf 450 Euro gesenkt. Das Startdatum der neuen Preise könne je nach Land und Region variieren, hieß es.