Gegen Schneelanze geprallt: Mann schwer verletzt

Mit Heli in Klinik geflogen

In weiterer Folge geriet der Deutsche über den Pistenrand hinaus und prallte nach rund 14 Metern gegen eine abgepolsterte Schneelanze. „Dabei zog sich der 40-Jährige schwere Verletzungen zu.“ Sein Begleiter setzte sofort einen Notruf ab. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der Mann vom Rettungsheli in das Krankenhaus Kufstein geflogen.