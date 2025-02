Fall Hackman: Leichen waren bereits mumifiziert

Inmitten der Depression geboren

Der 1930 während der Großen Depression geborene und in zerrütteten Verhältnissen aufgewachsene Hackman zählte weltweit zu den führenden Charakterdarstellern. Er spielte im Laufe seiner Karriere in zahlreichen Filmen mit und schuf Kultmomente auf der Leinwand. Die fünfeinhalb-minütige Verfolgungsjagd beispielsweise, in der sich „Popeye“ Doyle in „French Connection“ grunzend, Grimassen schneidend und hupend seinen Weg durch die vollen Straßen von New York bahnt, ist legendär.