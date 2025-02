Einige Braten wechselten im Ländle die Besitzer

Die Umsätze in Vorarlbergs Metzgereien beziehungsweise an den Fleischtheken des Landes müssen am Mittwoch ordentlich in die Höhe geschnellt sein, denn am Donnerstag mussten wieder zig Braten in den Ofen geschoben werden. Der Grund dafür: ein traditionelles Naheverhältnis zum Delikt des Diebstahls – bevorzugt durchgeführt von Einsatzmannschaften oder Politikern, also jenen Personen, die als Vorbilder der Gesellschaft gelten.