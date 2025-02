Wechsel in letzter Minute mischt die Karten neu

Lange angekündigt war sein Rücktritt als Bürgermeister, kurz vor der Wahl – nach mehr als 25 Jahren im Amt – hat ihn Engelbert Hubert in Mooskirchen (Bez. Voitsberg) schließlich vollzogen. Der neue ÖVP-Ortschef ist seit Ende Jänner Peter Fließer, ein politischer Quereinsteiger, der in verantwortungsvollen Positionen in einer Brauerei gearbeitet hat und seit einem Jahr in Pension ist.