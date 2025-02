Niemand wettet dagegen: Die Kugel fällt auf Rot

Seit Kurzem ist Bocksruker auch Landtagsabgeordneter für die SPÖ, was ihm noch mehr politisches Gewicht verleiht. Seinen Beruf bei der Sparkasse, den er zuletzt noch in Teilzeit ausübte, hängt er Ende März nach 30 Jahren an den Nagel: „Ich gehe mit ganzem Risiko in die Politik.“