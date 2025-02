10 Millionen Euro für 85 Patienten – jedes Jahr!

Oberösterreich ist Vorreiter

Zur Versorgung langzeitbeatmeter Patienten wurde in Oberösterreich eine Versorgungsstruktur aufgebaut: im häuslichen Umfeld („Heimbeatmung“) sowie bei Bedarf in einer darauf spezialisierten stationären Einrichtung (Rehaklinik Enns oder Caritas Haus Borromäus, Linz). Oberösterreich ist damit Vorreiter unter den Bundesländern.



Auch 13 Kinder betroffen

Für die Koordinierung der Pflegedienstleistungen wurde nun eine zentrale Koordinierungsstelle eingerichtet. Diese Stelle ist erster Ansprechpartner für die Intensivstationen in ganz Oberösterreich, die nach der Akutbetreuung Patienten mit Beatmungsbedarf in die weitere optimale Betreuung entlassen. Sie koordiniert die individuell optimale Pflege und Betreuung von derzeit rund 85 langzeitbeatmeten Patienten in ganz Oberösterreich. Davon sind 13 Kinder. Die Mittel dafür wurden in den letzten Jahren kontinuierlich angehoben, betragen aktuell 10 Millionen Euro jährlich.