Deutlich weniger Gewinn bei EVN im ersten Quartal

Investitionen in Infrastruktur und Versorgung

Bis 2030 will die EVN jedes Jahr rund 900 Mio. Euro investieren, davon rund drei Viertel in Niederösterreich. Das Geld soll vor allem in Netzinfrastruktur, erneuerbare Erzeugung, E-Ladeinfrastruktur und die Trinkwasserversorgung fließen.