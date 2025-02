Auto rutscht von Wagenheber – Arbeiter eingeklemmt

Den Ausgang nahm der schwere Unfall, als der 31-Jährige Montagabend in Stroheim an seinem Lieferwagen schraubte. Der Linzer hob den Citroën Jumper im Bereich der Vorderachse mittels eines Wagenhebers und eines Unterstellblocks an. Dann wollte der 31-Jährige die Antriebswelle wechseln, legte sich dazu mit seinem gesamten Körper unter das Fahrzeug.