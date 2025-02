USA und Ukraine einigen sich auf Rohstoffabkommen

Trump und die russische Version des Ukraine-Krieges

Russland hat die Ukraine vor drei Jahren überfallen. Das kriegsgebeutelte Land und seine europäischen Verbündeten befürchten nun, dass die USA ihre Unterstützung beenden. In der vergangenen Woche hatte Trump den ukrainischen Präsidenten als „Diktator“ bezeichnet und angedeutet, die Ukraine habe den Krieg begonnen. Zudem wurde in Washington betont, dass derzeit weder die Europäer noch die Ukrainer am Verhandlungstisch Platz nehmen könnten.