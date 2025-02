Beim Kaltstart sprühen gleich die Derby-Funken

Da treffen in der Neustädter ERGO Arena nicht nur statistisch Welten aufeinander. Denn bei den Hausherren zappelte der Ball im Herbst bereits 21 Mal im eigenen, dafür auch 41 (!) Mal im gegnerischen Netz. Scheibling schoss hingegen nur 20 Treffer. „Das Toreschießen ist in unserer DNA tief verankert“, brennt Neustadt-Trainer Christoph Stifter für die Offensive. So wie die Fußballfans der blau-gelben Großstadt auf den kommenden Kassenschlager. „Man merkt, richtig wie es brodelt. Sogar auf den Leuchtreklamen in der Stadt ist das Derby zu sehen.“