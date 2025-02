Was bringt die Senkung des Strafmündigkeitsalters?

Schwarz-Blau für frühere Strafmündigkeit

Die Haftstrafe schreckte den Burschen, der nun wieder in U-Haft sitzt, also offenbar nicht ab – doch was tun gegen blutjunge Serienkriminelle? Die Politik ist zwiegespalten. In Oberösterreich fordern ÖVP und FPÖ immer wieder die Senkung des Strafmündigkeitsalters, sprich: Schon unter 14-Jährige sollen die volle Härte des Gesetzes spüren. SPÖ, Grüne und Neos halten davon nichts.