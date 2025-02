So geht’s jetzt mit dem „Problem-Bubi“ weiter

Der Teenager wurde am 10. Februar festgenommen, weil er gemeinsam mit einem Komplizen (16) in der Steiermark einen unversperrten BMW gestohlen und damit eine stundenlange Spritztour unternommen haben soll. Seitdem befindet er sich in Leoben in U-Haft. Aber nicht mehr lange, denn nun wird der junge Serientäter in die Justizanstalt Linz überstellt.