Fans besorgt: So sieht die Zukunft von 007 aus

Die Lizenz zum Gelddrucken: James Bond hat eine neue Heimat gefunden. Künftig hält Amazon die Rechte an 007. Fans in aller Welt befürchten nun den kompletten Ausverkauf der beliebten Agenten-Reihe. Wie groß die Gefahr ist und welche 007-Projekte bereits in Planung sind, verrät Krone+.