Sensationserfolg von 2020 soll wiederholt werden

ÖVP will wieder zulegen

Erster Herausforderer ist natürlich die ÖVP, die 2020 eine schmerzliche Niederlage erlitten hat. Neuer Spitzenkandidat ist Gemeindekassier Hans Stramitzer. Er will die Mehrheit der Liste Lind brechen. „Die Kinderbetreuung gehört durch die Gemeinde finanziell mehr unterstützt, es muss in allen Ortsteilen gerecht investiert werden, der Glasfaser-Ausbau geht nur schleppend voran“, sagt Stramitzer zur „Krone“. Auch die SPÖ und die FPÖ treten in Feistritztal zur Wahl an.