Zuletzt nur 5 Prozent: Dennoch ist die ÖVP Favorit

Am 24. November färbte sich die Gemeinde Rottenmann tiefblau. Mit 63,2 Prozent schnitt hier die FPÖ bei der Landtagswahl steiermarkweit am besten ab – trotz schwarzem Bürgermeister. Die ÖVP stürzte auf fünf Prozent ab. Das Kuriosum: Ortschef Günter Gangl freute sich damals sogar über den FPÖ-Erfolg, war er doch stets für den Erhalt des LKH Rottenmann und gegen das von der schwarz-roten Landesregierung gewünschte Leitspital in Stainach-Pürgg.