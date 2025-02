Nach 40-Meter-Absturz mit letzter Kraft aufgerafft

Schrecklicher Alpinunfall am Sonntag in Eben am Achensee im Tiroler Unterland: Ein 39-jähriger Bergsteiger stürzte 40 Meter in einer steilen Rinne ab und erlitt dabei schwere Verletzungen. Mit letzter Kraft konnte sich der Mann zurück auf die Route kämpfen und um Hilfe schreien. Andere Wanderer hörten ihn und schlugen Alarm.