Das Saisonziel ist für den UTTC Salzburg greifbar

Das dritte Team der Salzburger rückte durch ein 5:5 gegen Feldkirchen 1 wieder näher an den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga heran. Das Damenteam befindet sich auf dem direkten Weg in das obere Play-off der ersten Bundesliga. Die junge Mannschaft besiegte Kirchbichl 2 mit 6:0.