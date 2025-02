Orbáns Schwiegersohn mischt bei der Raaberbahn mit

Geschäftstaktik zielt auf Mehrheitsübernahme ab

Läuft alles nach Plan, erwirbt der ungarische Logistikkonzern im Endeffekt 70 Prozent der Anteile an Gysev Cargo, der bisherige Alleineigentümer Gysev Zrt. behält 30 Prozent. „Die bevorstehende Mehrheitsübernahme von Gysev Cargo durch Waberer’s International kann den Schienengüterverkehr in Ungarn und Österreich stärken“, so die Ankündigung im Fachmagazin.