Auffälliges Verhalten entlarvte Drogenlenker

Am selben Nachmittag hielt die Polizei einen Pkw-Lenker, einen 35-jährigen Pinzgauer, im Gemeindegebiet von Zell am See an. Mit dem Lenker wurde ebenfalls aufgrund seines auffälligen Verhaltens ein Drogentest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen sowie die Weiterfahrt untersagt - Anzeige.