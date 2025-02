ÖVP Wien in Not, aber Chef darf (vorerst) bleiben

Per Handynachricht von Polit-Aus erfahren

Eine andere Politkarriere hat – zumindest vorläufig – ein jähes Ende gefunden. Einer der mutigsten Vertreter der Wiener Volkspartei und bisherige Bezirksvize, Mittelschuldirektor Christian Klar, wurde in Floridsdorf nicht mehr aufgestellt. Klar: „Ich habe die Liste der VP-Kandidaten im Bezirk per WhatsApp bekommen und gesehen, dass ich nicht mehr draufstehe. Ein persönliches Gespräch gab es nicht. Man will offenbar auf meine politische Expertise verzichten.“