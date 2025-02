Machtkampf in der ÖVP – Jetzt kommt der Showdown

Während SPÖ und FPÖ ihre Kandidatenliste für die vorgelegten Wahlen am 27. April bereits präsentiert haben, ist es bei der ÖVP am Freitag so weit. Doch mitten im Wahlkampf gab es für Parteiobmann und Spitzenkandidat Karl Mahrer eine schlimme Nachricht: er ist wegen Untreue angeklagt, im Zusammenhang mit der Causa Wienwert. Der absolute Super-GAU für die Volkspartei. Doch an einen freiwilligen Rückzug denkt Mahrer nicht – wir berichteten. Neun Wochen vor der Wahl diskutiert bei den Schwarzen niemand über die Inhalte, sondern nur noch über das ramponierte Image des Ex-Polizisten.