Gesundheit sichern statt Pensionsalter erhöhen

Zwar liegt das gesetzliche Pensionsalter bei 65 Jahren, doch viele Arbeitnehmer:innen erreichen dieses Ziel gar nicht. Rund 37 % der Beschäftigten in belastenden Berufen zweifeln daran, durchzuhalten – in Branchen wie Bau oder Tourismus sogar jede:r Zweite. Die Ursachen liegen oft in körperlicher Erschöpfung, psychischem Stress oder fehlenden Perspektiven im Alter.