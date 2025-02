Freiwillig gehen will Karl Mahrer nicht

Sohn von WK-Chef Ruck führt Döblinger Bezirk an

Elisabeth Olischar, Mahrers Stellvertreterin, hingegen will schauen, was die nächsten Tage bringen – sie sei jedenfalls „sehr gespannt“. Eine erste Überraschung gibt es bereits in Döbling. Dort wird Alexander Ruck, Sohn von Walter Ruck, Spitzenkandidat für die Gemeinderatswahl, obwohl er bisher keine tiefere Verankerung in der Partei hatte. Als Polizist hat Karl Mahrer früher für Recht und Ordnung gesorgt. Jetzt muss er sich demnächst vor Gericht verantworten.