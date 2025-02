Tirols Handwerker sind „schon fünf Jahre im Minus“

„Wir befinden uns das fünfte Jahr in Folge bei den Umsätzen im Minus.“ Mit diesen eindringlichen Worten forderte Franz Jirka, Spartenobmann des Gewerbe und Handwerk in der Tiroler Wirtschaftskammer, am Donnerstag Tempo in Sachen Regierungsbildung auf Bundesebene ein. Doch nicht nur das brauche es, damit manch ein Kunde in Zukunft nicht ein Jahr auf die bestellte Küche warten muss.