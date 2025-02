„Drohungen gegen Öffi-Fahrgäste kein Einzelfall“

Tagesgespräch nicht nur in Innsbruck ist das Schicksal jener 14-Jährigen, die vor zwei gewalttätigen Mädchen in eine Straßenbahn flüchtete und dort durch das internationale Hilfezeichen auf ihre Notlage aufmerksam machen konnte. Nicht der erste Vorfall dieser Art, berichtet Liste-Fritz-Gemeinderat Tom Mayer: „In Gesprächen mit Jugendlichen, aber auch älteren Personen hat sich herausgestellt, dass Pöbeleien und Bedrohungen in den Innsbrucker Öffis zur Tagesordnung gehören. Während viele vergleichbare Städte bereits reagiert haben und Sicherheitspersonal in den Öffis, gerade in Abend- und Nachtzeiten, mitfahren lassen, haben wir hier in Innsbruck großen Nachholbedarf!“, ist der Innsbrucker Mandatar überzeugt.