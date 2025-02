Baerbock berichtet über sexuelle Belästigung

In der Situation im Bus habe sie Scham gespürt, gesteht Baerbock. Doch sie appellierte: „Die Scham muss die Seiten wechseln.“ Deshalb sei es wichtig, dass darüber gesprochen werde. In dem am Mittwoch auf der Plattform Spotify veröffentlichten Podcast „G Spot mit Stefanie Giesinger“ plauderte die Politikerin außerdem über feministische Außenpolitik und ihren Weg in die Politik.